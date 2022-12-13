"Автодор" отремонтировал почти 600 км дорог в новых регионах России

Вячеслав Петушенко рассказал о работе в новых регионах России.

Почти 600 километров автомобильных дорог отремонтировано в течение полугода на территории новых российских субъектов. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным сделал глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко. Эксперт добавил, что его предприятие обеспечило четырем регионам страны новую технку с общим объемом в пять тысяч единиц.

Благодаря опять же поддержке, мы за полгода на новых территориях Российской Федерации ввели 594 км трассы, восстановили 16 мостов.... Вячеслав Петушенко, глава "Автодора"

В 2022 году на территории новых субъектов РФ было отремонтировано более 800 кмлометров дорогжного полотна.

Обходы Краснодара и Аксая планируют открыть 10 июня.

Фото и видео: Правительство России