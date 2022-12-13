Обходы Краснодара и Аксая планируют открыть 10 июня

Вячеслав Петушенко рассказал о работе "Автодора" по дорожному строительству в стране.

Обход Аксая в Ростовской области и дальний западный обход Краснодара специалисты из компании "Автодор" планируют открыть 10 июня 2023 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на рабочей встрече с председателем российского правительства сделал Вячеслав Петушенко. Ранее эксперт пояснил, что в 2023 году на федеральной трассе М-4 "Дон" появятся обходные участники, а движение легкового и грузового транспорта власти запустят по участку к пику летнего, туристического сезона.

Обход Ростова, строительный адрес "Обход Аксая", и обход Краснодара ДЗОК (дальний западный обход Краснодара). Это более 86,7 км новых дорог, которые мы на 1,5 года тоже раньше сдадим, 10 июня...позволит расшить эти узкие места. Вячеслав Петушенко, глава "Автодора"

Напомним, что обход города Аксай включает в себя бесплатные и платные участки федеральной автодороги М-4 "Дон". Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Речь идет о дороге I технической категории, на которой создано восемьтранспортных развязок, 16 путепроводов и восемь мостов.

Опубликовано видео с фурой, перекрывшей трассу М-11 между Москвой и Петербургом.

Фото и видео: Правительство России