Опубликовано видео с фурой, перекрывшей трассу М-11 между Москвой и Петербургом

Водитель легковушки втиснулся между двумя большегрузами и задел одну из фур, которая ехала справа. Она упала на бок и перекрыла проезд.

В начале недели серьезная авария на участке платной трассы М-11 в Новгородской области парализовала движение из Москвы в Петербург на несколько часов. Пресс-служба "Автодора" опубликовала видео, запечатлевшее момент аварии.

В нетрезвом состоянии водители идут на необдуманные шаги. "Игра в шашечки" с двумя грузовиками на скорости более 200 км/ч стала причиной ДТП на М-11 "Нева". Автодор

Водитель легковушки втиснулся между двумя большегрузами и задел одну из фур, которая ехала справа. Как отметило издание 110km, дальнобойщик был вынужден применить экстренное торможение, прицеп занесло, и фура опрокинулась на бок, перекрыв движение по обеим полосам на несколько часов. Этот маневр спас жизнь водителю легковушки. Теперь ему грозит лишение прав, а также материальные претензии со стороны транспортной компании.

Видео: Автодор