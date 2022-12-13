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Движение на трассе М-11 восстановили после аварии с фурой
Сегодня, 9:44
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Движение на трассе М-11 восстановили после аварии с фурой

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ДТП случилось накануне вечером.

Движение по трассе М-11 "Нева" в сторону Петербурга восстановлено после крупной аварии, которая произошла накануне вечером. Об этом информирует Telegram-канал "Автодора".

Напомним, что ДТП произошло в Маловишерском районе Новгородской области на 486 км трассы. Там фура столкнулась с легковушкой и перекрыла проезжую часть.

Судя по данным регионального ГУ МЧС РФ, пострадавших в аварии нет, однако участок всё же пришлось перекрыть на ночь.

Ранее мы сообщили о том, что в массовом ДТП с фурой на Комендантском проспекте пострадали 6 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новгородской области

Теги: дтп, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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