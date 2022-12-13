В массовом ДТП с фурой на Комендантском проспекте пострадали 6 человек

Несколько легковушек были деформированы до состояния консервных банок.

Утром понедельника, 17 апреля, на пересечении Легковой улицы и Комендантского проспекта произошла массовая авария с участием 10 автомобилей. Фура на большой скорости снесла целый ряд легковушек впереди. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Предполагается, что большегруз направлялся на КАД, а затем свернул на Комендантский проспект и потерял управление при повороте на Парашютную улицу. Сила удара оказалось настолько мощной, что некоторые машины смяло словно консервные банки.

По данным ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, погибших в ДТП нет, однако пострадали 6 человек, все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии с автобусом на КАД погиб 60-летний водитель Renault Logan.

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