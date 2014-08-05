Руководство заводов подписало приказ под номером 551.

"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. Об этом сообщили представители компании в социальных сетях. Известно, что простой объявлен на всех трех линиях в Тольятти. Известно, что приказ уже подписан под номером 551 от 11.11.2021 г.

12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina. пост в официальной группе

Напомним, что автопроизводитель собирает такие модели как Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sanderо, Lada Granta и Lada Niva Legend. Компани неоднократно приходилось за последние месяцы останавливать изготовление транспортных средств в связи с нехваткой деталей. Однако за октябрь текущего года фирма нарастила объемы продаж на 48,7% по сравнению с сентябрем. В общей сложности за 9 месяцев специалисты реализовали 294,4 тысяч автомобилей.

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Фото: Piter.tv, Вконтакте / Профсоюзная организация АВТОВАЗа

