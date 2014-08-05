"АвтоВАЗ" полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. Об этом сообщили представители компании в социальных сетях. Известно, что простой объявлен на всех трех линиях в Тольятти. Известно, что приказ уже подписан под номером 551 от 11.11.2021 г.
12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina.
пост в официальной группе
Напомним, что автопроизводитель собирает такие модели как Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sanderо, Lada Granta и Lada Niva Legend. Компани неоднократно приходилось за последние месяцы останавливать изготовление транспортных средств в связи с нехваткой деталей. Однако за октябрь текущего года фирма нарастила объемы продаж на 48,7% по сравнению с сентябрем. В общей сложности за 9 месяцев специалисты реализовали 294,4 тысяч автомобилей.
Эксперты дали прогноз, когда закончится дефицит автомобилей в РФ.
Фото: Piter.tv, Вконтакте / Профсоюзная организация АВТОВАЗа
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все