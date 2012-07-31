Эксперты дали прогноз, когда закончится дефицит автомобилей в РФ

Есть надежда, что проблема разрешится минимум через полгода.

Руководители российских офисов мировых производителей автомобилей в беседе с порталом "Авто Mail.ru" рассказали, когда в РФ закончится дефицит новых машин.

Отмечается, что в настоящее время ажиотаж на отечественном авторынке растет, однако новых транспортных средств нет в наличии. Большинство собеседников СМИ заявили, точные сроки окончания периода дефицита назвать сложно, однако есть надежда, что проблема разрешится минимум через шесть месяцев.

Так, президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор заявил, что сегодня можно заметить некоторую стабилизацию ситуации, но она слишком далека от заметных улучшений. Согласно его прогнозам, разрешения кризиса следует ожидать не раньше середины следующего года. Такого же мнения придерживается и представитель "ММС Рус" Илья Никоноров.

Директор по продажам Porsche в РФ Кирилл Иванов напомнил, причиной дефицита новых транспортных средств на авторынке стала пандемия COVID-19, вследствие чего возникли производственные ограничения и нарушились цепи поставок. Кроме того, в прошлом году ситуацию в отрасли усугубила нехватка полупроводников по всему миру. Иванов выразил уверенность, что если эта проблема будет решена, то период дефицита новых машин закончится. По его словам, улучшения ситуации следует ждать к середине 2022 года, а полная нормализация ожидается в 2023 году. Подобное предположение высказала и операционный директор ООО "СУЗУКИ МОТОР РУС" Ирина Зеленцова.

Вопрос о проблемах с поставкой компонентов затронул также гендиректор Renault Россия Ян Птачек. Он предположил, что напряженность на рынке сохранится в первые месяцы 2022 года.

Ранее в Москве оценили дефицит трудовых ресурсов на стройках в 40%.

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