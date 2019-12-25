В России зафиксирован дефицит грузовиков

Жители России встают в очередь на покупку автомобилей.

В России обнаружена нехватка грузовиков и грузовых транспортных средств малой тоннажности. Об этом информирует "Коммерсантъ".

По данным издания, россияне стоят в очереди на покупку этих автомобилей в течение многих месяцев.

Журналисты газеты сделали выводы о нехватке из проведенных опросов. Респондентами стали производители и дилеры грузовиков. По их общему мнению, недостаток обуславливается выпуском автомобилей под твердые контракты, которые расписываются на несколько месяцев вперед. В настоящее время некоторые поставщики принимаю заказы только на следующий год.

Также на нехватку оказала влияние пандемия COVID-19, которая в прошлом году послужила отладкой спроса со стороны покупателей. Эксперты отмечают, вдобавок с этим, перебои с поставками комплектующих и поднятие цен на утилизацию вышедших из строя автомобилей.

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