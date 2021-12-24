В первой половине 2022 года в России может сохраниться дефицит новых автомобилей

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране в первой половине 2022 года может сохраниться дефицит новых автомобилей в продаже. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничение по поставке автокомпонентов, в первую очередь электронной компонентной составляющей - те самые чипы.
Денис Мантуров, глава Минпромторга России
По словам Мантурова, через 2- 2,5 года будет ощути результат от локализации производства этой электроники. При этом он считает, что предприятия Юго-Восточной Азии в 2022 году выйдут на стабильное производство чипов.
Мантуров считает, что в России по итогам этого года ожидается рост производства автомобилей на 7%, несмотря на дефицит полупроводников.
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Видео: YouTube / Россия 24
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