В первой половине 2022 года в России может сохраниться дефицит новых автомобилей

Связывают это с те, что есть ограничение по поставке автокомпонентов.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране в первой половине 2022 года может сохраниться дефицит новых автомобилей в продаже. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничение по поставке автокомпонентов, в первую очередь электронной компонентной составляющей - те самые чипы. Денис Мантуров, глава Минпромторга России

По словам Мантурова, через 2- 2,5 года будет ощути результат от локализации производства этой электроники. При этом он считает, что предприятия Юго-Восточной Азии в 2022 году выйдут на стабильное производство чипов.

Мантуров считает, что в России по итогам этого года ожидается рост производства автомобилей на 7%, несмотря на дефицит полупроводников.

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