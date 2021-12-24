В 2022 году рост обрабатывающей промышленности в России может составить 5%

Сельхозмашиностроение в том числе должно стать основным драйвером роста.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что в России в 2022 году рост обрабатывающей промышленности, как и в 2021 году, должен составить порядка 5%.

Как сообщил министр, сельхозмашиностроение, гражданское авиастроение с учетом уже заложенных заказов, станкостроительная отрасль, фармацевтика, химическая отрасль и деревообрабатывающая промышленность должны остаться основными драйверами роста.

Денис Мантуров также заявил, что в первой половине 2022 года в России может сохраниться дефицит новых автомобилей.

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