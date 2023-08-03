Путин отметил рост выпуска компьютеров, электрооборудования и металлургических изделий

Глава РФ рассказал о статистике по производству отечественной продукции.

Российский президент Владимир Путин отметил рост производства в стране компьютерной техники, электронной и оптической продукции, а также готовых металлургических изделий и электрического оборудования. Соответствующее заявление глава государства в ходе профильного заседания с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности в Кремле. Политик заметил, что рост показателей фиксируется в сфере транспортных средств без учета автомобильной продукции. Однако эта тема будет обсуждаться с коллегами позже.

Наилучшие показатели демонстрируют какие производства: это производство компьютеров, электронной и оптической продукции - 30,4%, очень хорошо. Выпуск готовых металлургических изделий - 29,7%, почти "тридцатка", электрического оборудования - 22%. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что хочет услышать от предпринимателей моменты, связанные с работой или действием тех или иных механизмов поддержки бизнеса, которые власти сформировали в рамках антикризисной помощи отрасли.

Путин заявил, что рост промышленности на 2/3 обеспечен оборонной и смежными отраслями.

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