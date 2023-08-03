Путин заявил, что рост промышленности на 2/3 обеспечен оборонной и смежными отраслями

Глава России рассказал о росте потребительского спроса внутри страны.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что рост показателей отечественной промышленности на 2/3 обеспечен оборонной и смежными экономическими отраслями. Соответствующее заявление глава государства в ходе заседания с руководителями предприятий в Кремле. Политик пояснил коллегам на мероприятии, что для страны важно, что освобожденные западными компаниями внутренние ниши были освобождены, а затем - замещены внутренними производителями. Спикер уточнил, что одним из факторов роста в связи с уходом западных компаний является рост потребительского спроса.

У нас рост промышленности на 1/3 как минимум обеспечен ростом потребительского спроса, около 2/3 - это оборонка и смежные отрасли, а смежные отрасли - это тоже работа отраслей с двойным-тройным эффектом. Владимир Путин, президент РФ

Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли.

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