Путин заявил, что рост промышленности на 2/3 обеспечен оборонной и смежными отраслями

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что рост показателей отечественной промышленности на 2/3 обеспечен оборонной и смежными экономическими отраслями. Соответствующее заявление глава государства в ходе заседания с руководителями предприятий в Кремле. Политик пояснил коллегам на мероприятии, что для страны важно, что освобожденные западными компаниями внутренние ниши были освобождены, а затем - замещены внутренними производителями. Спикер уточнил, что одним из факторов роста в связи с уходом западных компаний является рост потребительского спроса.
У нас рост промышленности на 1/3 как минимум обеспечен ростом потребительского спроса, около 2/3 - это оборонка и смежные отрасли, а смежные отрасли - это тоже работа отраслей с двойным-тройным эффектом.
Владимир Путин, президент РФ
Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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