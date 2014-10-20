В Петербурге с начала года индекс промышленного производства вырос до 110,4%

Промышленные предприятия Северной столицы с начала года отгрузили продукции на сумму 3131,4 млрд рублей.

В период с января по сентябрь 2023 года индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге составил 110,4% к аналогичному периоду 2022-го. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 25 октября.

Лидером является обрабатывающая отрасль со 112,4%. Вырос объем выпуска продукции в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, машин и оборудования.

Продукция петербургского производства имеет высокий спрос как на внутрироссийском рынке, так и зарубежном – за счет наращивания экспорта в дружественные страны. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Высокие темпы роста сохраняет и легкая промышленность. В производстве одежды ИПП вырос в 1,6 раза, а в производстве текстильных изделий составил 136%.

Промышленные предприятия Северной столицы с начала года отгрузили продукции на сумму 3131,4 млрд рублей, из которых 2879,2 млрд – обрабатывающие производства.

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Фото: Piter.TV