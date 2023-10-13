В Ленобласти может появится центр разработки беспилотников

Создание новых беспилотных систем позволит повысить безопасность и эффективность ведения различных видов деятельности, включая сельское хозяйство, транспорт и промышленность.

В Ленинградской области может появиться новый научно-производственный центр, который будет заниматься разработкой и производством беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

По словам Александра Дрозденко, концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Ленобласть планируют совместно участвовать в выполнении задачи, поставленной Президентом России, по развитию новой высокотехнологичной отрасли беспилотных систем. В рамках этого проекта будет создан научно-производственный центр, который станет базой для разработки и производства новых беспилотных авиационных систем.

После встречи с представителями концерна ВКО "Алмаз-Антей", глава Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что новый научно-производственный центр будет способствовать развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Ленобласть попала в топ по поддержке социально-ориентировнных НКО.

Видео: администрация Ленинградской области