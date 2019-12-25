Индекс промышленного производства в Петербурге достиг 112% за 9 месяцев

Среди наиболее успешных направлений – автомобильная промышленность, которая увеличилась в объеме в 3,4 раза, а также производство компьютеров, электроники и оптики, выросшее в 1,7 раза.

За первые девять месяцев 2024 года промышленность Санкт-Петербурга показала заметный рост. Индекс промышленного производства (ИПП) достиг отметки в 112% относительно того же периода предыдущего года, а индекс обрабатывающих производств составил 113,2%.

Губернатор Александр Беглов отметил, что устойчивое развитие промышленности города связано с акцентом на передовое производство и поддержку предпринимательства. Рост ИПП продолжает тенденцию благодаря модернизации производственных процессов, внедрению инновационных технологий, использованию отечественного оборудования и производству высокотехнологичной продукции.

Среди наиболее успешных направлений – автомобильная промышленность, которая увеличилась в объеме в 3,4 раза, а также производство компьютеров, электроники и оптики, выросшее в 1,7 раза. ИПП в производстве других видов транспорта и оборудования поднялся до 136,1%, электрического оборудования – до 124%, машин и оборудования – до 102,2%.

Производство одежды возросло на 136%, напитков – на 117,3%, бумаги и бумажной продукции – на 116,6%, неметаллических минеральных изделий – на 115,7%. Также положительную динамику демонстрируют деревообрабатывающая промышленность (115,3%), выпуск текстиля (112,8%), химическое производство (104,7%) и пищевая индустрия (103,1%).