"Арктическая кадровая мастерская" начала работу в Петербурге

Профориентационное событие "Арктическая кадровая мастерская" началось в Петербурге. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора Владимира Княгинина 23 октября.
Вице-губернатор подчеркнул, что Петербург является важным центром подготовки специалистов для разных отраслей экономики, включая северные регионы.
Княгинин выразил уверенность, что "Арктическая кадровая мастерская" поможет студентам и аспирантам осознать важность научных исследований и разработок, связанных с Арктикой.
Ранее мы сообщили о том, что международный форум "Старшее поколение" стартовал в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики
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