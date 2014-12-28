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"Арктическая кадровая мастерская" начала работу в Петербурге
Сегодня, 15:57
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"Арктическая кадровая мастерская" начала работу в Петербурге

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Петербург является важным центром подготовки специалистов для разных отраслей экономики, включая северные регионы.

Профориентационное событие "Арктическая кадровая мастерская" началось в Петербурге. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора Владимира Княгинина 23 октября.

Вице-губернатор подчеркнул, что Петербург является важным центром подготовки специалистов для разных отраслей экономики, включая северные регионы.

Княгинин выразил уверенность, что "Арктическая кадровая мастерская" поможет студентам и аспирантам осознать важность научных исследований и разработок, связанных с Арктикой.

Ранее мы сообщили о том, что международный форум "Старшее поколение" стартовал в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики

Теги: арктика, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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