"Арктическая кадровая мастерская" начала работу в Петербурге

Петербург является важным центром подготовки специалистов для разных отраслей экономики, включая северные регионы.

Профориентационное событие "Арктическая кадровая мастерская" началось в Петербурге. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора Владимира Княгинина 23 октября.

Вице-губернатор подчеркнул, что Петербург является важным центром подготовки специалистов для разных отраслей экономики, включая северные регионы.

Княгинин выразил уверенность, что "Арктическая кадровая мастерская" поможет студентам и аспирантам осознать важность научных исследований и разработок, связанных с Арктикой.