Международный форум "Старшее поколение" стартовал в Петербурге

Одной из ключевых встреч станет пленарное заседание "Новые стандарты долголетия", на котором выступят эксперты из различных областей, включая представителей администрации Петербурга и Ленобласти, а также специалисты из Министерства труда и социальной защиты и медицинских организаций.

XVII Международный форум "Старшее поколение" ждет гостей в Петербурге с 23 по 26 октября в конгрессно-выставочном комплексе "Экспофорум". Кроме основного события, запланировано несколько интересных мероприятий: ярмарка вакансий для людей старше 50 лет, спортивные соревнования и конкурсные выступления.

Одной из ключевых встреч станет пленарное заседание "Новые стандарты долголетия", на котором выступят эксперты из различных областей, включая представителей администрации Петербурга и Ленобласти, а также специалисты из Министерства труда и социальной защиты и медицинских организаций.

Не менее значимым событием станет конференция "Пушковские чтения", которая включает более 14 секций, посвященных медицинским темам, таким как гериатрия, реабилитация, неврология, кардиология, ревматология, хирургия, гастроэнтерология, фармакология и другим. В рамках ярмарки вакансий посетителям будут представлены более 30 предложений от работодателей для тех, кто находится на пороге или после выхода на пенсию. На фестивале "Активное долголетие" ожидаются конкурсы танцев, песни, игры и спортивные состязания. Участие в этих мероприятиях подарит массу положительных эмоций и зарядит энергией всех участников, независимо от возраста.