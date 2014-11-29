Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35" состоится в Петербурге

В течение двух дней участники обсудят актуальные направления, такие как энергетика будущего, биотехнологии, беспилотная авиация, космические технологии и новые материалы.

7 и 8 ноября в Петербурге пройдет важное мероприятие в области технологий и инноваций — баркемп "Национальная технологическая революция 20.35".

Этот форум, проводимый уже в девятый раз, соберет ведущих экспертов из России и стран БРИКС, включая Индию, Бразилию, Египет, Казахстан и Узбекистан. Ожидается участие около 2,5 тысяч представителей технологических стартапов, государственных органов, бизнеса и научного сообщества.

В течение двух дней участники обсудят актуальные направления, такие как энергетика будущего, биотехнологии, беспилотная авиация, космические технологии и новые материалы. Программа включает более 50 деловых сессий. Первый день начнется с пленарной сессии на тему "Технологический суверенитет через международные партнерства", которую откроет вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Среди ключевых спикеров форума — генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, глава Фонда содействия инновациям Сергей Поляков и директор Бразильской ассоциации по развитию умного города Хелано Фиуза.

Во второй день состоится соревнование по кибериммунной автономности, а также мастер-класс по искусственному интеллекту в образовании. Участникам предложат лекции о перспективах развития аэрокосмической отрасли и систем защиты от беспилотников.

Форум направлен не только на обсуждение текущих технологических трендов, но и на содействие достижению технологической независимости России в ключевых инновационных направлениях.