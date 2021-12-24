Совфед одобрил закон о премировании госслужащих

Частично нововведения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Совет Федерации России одобрил закон о премировании государственных служащих. Соответствующее постановление представители верхней палаты парламента приняли на пленарном заседании 24 декабря. Документ позволит премировать сотрудников не только в качестве меры поощрения за выполнение конкретных задач с критериями особой важности и сложности. Премия также будет вручаться за добросовестное исполнение должностных обязанностей.

Соответствующие права на определение премий работникам федеральных государственных структур и разработку правил предоставляется кабинету министров. Правительство также сформирует фонд оплаты. Частично положения закона вступят в законную силу с 1 января 2022 года, но полностью документ - только с 1 января 2023 года.

Совфед разрешил подавать судебные иски в электронном виде.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

