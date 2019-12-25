Мантуров заявил, что металлургам не понадобится господдержка при переходе на водород

Он сказал, что эта отрасль сейчас самодостаточна.

Министр промышленности Денис Мантуров в интервью РБК заявил, что не потребует господдержки переход российских металлургических компаний на водород.

В предыдущие годы металлургические компании развивались самостоятельно. И сейчас эта отрасль самодостаточна и точно не требует изобретения каких-то новых мер поддержки. Денис Мантуров, министр промышленности России

Отметим, что ранее глава совета директоров и бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов в 10 трлн рублей оценил этот переход.

Министр подчеркнул, что эти деньги понадобятся на период, пока Россия не достигнет углеродной нейтральности. Ожидается, что это произойдет в2060 году. Он отметил, что это не такие драматические цифры, если разделить по годам. По словам Мантурова, каждый год примерно столько компании инвестируют в развитие и модернизацию своих предприятий.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вести поставки электроэнергии в дома ритмично и без сбоев.

Фото: kremlin.ru