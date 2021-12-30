Глава РФ дал поручения чиновникам в зимний период.

Российский президент Владимир Путин призвал вести поставки электроэнергии в дома ритмично и без сбоев. Такую позицию глава государства высказал во время выступления на профильном заседании, посвященном вопросам прохождения страны отопительного сезона. Политик дал распоряжение о том, чтобы на каждом производстве, предприятии, во всех городах РФ объекты были обеспечены энергетическими услугами. Особенно это касается случаев, когда погода на улице имеет низкие температуры.

Чтобы система ЖКХ, особенно зимой, в период низких температур, работала отлажено и четко, а поставки энергоресурсов велись ритмично, предсказуемо и по приемлемым ценам. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны уточнил коллегам, что важнейшей задачей государства является обеспечение отоплением и электричеством каждого населенного пункта РФ, жилых зданий и промышленных объектов.

Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии.

Фото и видео: Kremlin.ru

