Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии

Глава РФ напомнил о ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ.

Российский президент Владимир Путин призвал контролировать ситуацию в энергетическом комплексе Бурятии. Такое поручение глава государства дал федеральным властям на профильном заседании, посвященному вопросам прохождения отопительного периода в стране. Политик напомнил коллегам о том, что недавно в регионе была зафиксирована значительная авария на ТЭЦ.

Я знаю, что руководство региона и соответствующие компании прилагают все необходимые усилия для ликвидации последствий аварии. Просил бы доложить, какие меры для помощи Бурятии предприняты и что планируется делать в дальнейшем. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что в ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление после возгорания электрической проводки. Специалистам пришлось отключить от сети четыре котла. Власти ввели режим ЧС регионального уровня. Временно остановилась работа детских садов. С 25 числа масштаб ЧС оказался понижен до муниципального уровня. А 27 декабря оперативный штаб доложил о том, что теплоснабжение подается во все социальные учреждения и жилые дома.

В ЦБ предупредили о риске перегрева экономики России.

Фото и видео: Kremlin.ru

