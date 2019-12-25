В ЦБ предупредили о риске перегрева экономики России

Для экономистов состояние рынка труда является одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала.

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов рассказал в интервью YouTube-каналу Bitkogan, что российская экономика близка к состоянию перегрева.

Он подчеркнул, что "скорее всего мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей". По его словам, рынок труда является ключевым ограничением долгосрочного роста. Тремасов сказал также, что за счет производительности можно обеспечить дальнейший рост экономики в первую очередь.

Без повышения производительности, чего сложно добиться без конкуренции, экономика вряд ли сможет устойчиво развиваться высокими темпами в долгосрочном периоде. Кирилл Тремасов, глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка

Эксперт подчеркнул также, что для экономистов состояние рынка труда является одним из лучших индикаторов для определения, где экономика находится относительно своего потенциала. Тремасов отметил исторически низкий уровень безработицы при максимуме вакансий. Это формирует дефицит трудовых ресурсов.

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Фото: cbr.ru