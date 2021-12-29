  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мантуров заявил, что Россия готова в случае необходимости к выпуску иностранных вакцин от коронавируса
Сегодня, 10:35
135
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Мантуров заявил, что Россия готова в случае необходимости к выпуску иностранных вакцин от коронавируса

0 0

Он отметил, что такое решение должен принимать Минздрав.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что решение о производстве иностранных вакцин от коронавируса на территории России должен принимать Минздрав. Он сказал, что российская промышленность в следующем году готова к их выпуску при необходимости.

Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла.

Денис Мантуров, глава Минпромторга 

Отметим, что Россия зарегистрировала шесть вакцин от коронавируса. В списке оказались "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт", "Спутник М" и "Эпиваккорона-Н". Все это вакцины российского производства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. заявила, что в России выявили 103 случая штамма "омикрон". 

Фото: kremlin.ru

 

Теги: выпуск иностранных вакцин от коронавируса в россии, минпромторг денис мантуров, производство иностранных вакцины от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии