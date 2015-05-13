Попова: в России выявили 103 случая штамма "омикрон"

Все заразившиеся прибыли из-за рубежа или контактировали с прибывшими оттуда.

В России выявили 103 случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 24" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, все инфицированные "омикроном" россияне – это те, кто приехал из-за рубежа, или контактировал с вернувшимися. Попова подчеркнула, все очаги вспышек нового варианта коронавируса локализованы.

На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с омикроном, у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она добавила, пути передачи новых штаммов коронавируса не изменился, поэтому вопрос об изменении существующих мер профилактики отпадает.

В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее сообщалось, что назальная вакцина "Спутник" поступит в продажу в первом квартале 2022 года.

Фото: kremlin.ru