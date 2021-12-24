В 2021 году автомобили в России подорожали на 5-20%

Автомобили российского производства подорожали на 5-8%.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал, что в 2021 году в России автомобили российского производства подорожали на 5-8%, а импортные стали дороже примерно на 20%.

Мантуров озвучил такую оценку роста цен, говоря о планируемом повышении ценовой планки автомобилей, которые попадают под повышенный транспортный налог.

Сейчас владельцы автомобилей, стоимость которых составляет от 3 до 5 млн рублей, должны платить транспортный налог с повышенным коэффициентом 1,1. Повышенный налог сохранится до тех пор, пока с момента выпуска машины не пройдет три года. Владельцы автомобилей дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят двойной налог, а владельцы автомобилей дороже 10 млн рублей и возрастом до 10 лет – тройной.

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Видео: YouTube / Россия 24