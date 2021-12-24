Совфед отклонил закон о запрете ставить наружную рекламу на жилые дома

Документ возвращен в ГД для внесения правок.

Совет Федерации России отклонил закон о запрете ставить наружную рекламу на жилые дома. Решение принято парламентариями верхней палаты законодательного органа на пленарном заседании 23 декабря. В документе говорилось о перечне оснований для аннулирования разрешений по монтажу рекламных конструкций. Ранее его приняла Госдума на заседании 16 декабря. В СФ предложили коллегам доработать проект в специальной комиссии.

Учитывая длительные сроки исполнения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, представляется важным уточнить в ФЗ действие разрешений на их установку и эксплуатацию. Александр Пронюшкин, член экономического комитета СФ

Согласно российскому законодательству, если рекламная конструкция установлена ее владельцем без согласия собственника здания, то этот факт не может быть основанием для отказа в размещении рекламы органами местного самоуправления. В правках предлагается использовать в качестве мест для размещения рекламы общее имущество собственников. Заключить контракт можно будет при согласии этих собственников в порядке, определенным Жилищным кодексом РФ.

Совфед одобрил закон о премировании госслужащих.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации