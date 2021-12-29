Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили в 2022 году

Предполагается, что средняя цена подержанного легкового автомобиля может преодолеть отметку в миллион рублей.

В комитете автопроизводства Ассоциации европейского бизнеса посчитали, что за 11 месяцев российские дилеры продали порядка 1,5 млн новвых автомобилей. Это на 7% больше, если сравнивать с 2020 годом. При этом в 2019 году этот показатель был выше, сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что во втором квартале 2021 года производители столкнулись с дефицитом полупроводников для программного обеспечения автомобилей. В результате людям приходилось долго ждать автомобилей, так как проблемы возникли в среднеценовом и даже бюджетном сегментах.

Как сообщили в "Автостате", за последние семь лет рост цен на личный транспорт составил более 80%. При этом в 2020 году стоимость выросла с 1,5 до почти 2 млн рублей. Аналитики считают, что влияние инфляции в данном случае преувеличено. По их словам, для производителей и дилеров это лишь повод переписать ценники. Так они нивелировали убытки от локдауна.

Эксперты подчеркивают, что цены в 2022 году будут расти, а дефицит в первом полугодии сохранится.

Это связанно с ограничениями в поставках автокомпонентов. Прежде всего электроники — тех самых чипов. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

В "Автостата" прогнозируют, что скоро средняя цена подержанного легкового автомобиля вырастет до миллиона рублей.

Минпромторг в свою очередь предлагает ограничить 10%-ми наценку официальных автодилеров при продаже новых машин даже в периоды пикового спроса.

Эксперты считают, что за год новые автомобили могут вырасти в цене на 10%. Однако это зависит от эпидемиологической ситуации. Предполагается, что производство полупроводников скоро восстановится на фоне массовой вакцинации во всем мире.

Ранее мы сообщали, что в России с начала 2022 года подорожали автомобили в пределах 3%.

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