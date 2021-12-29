В России с начала 2022 года подорожали автомобили

На ценообразование оказывает существенное влияние стоимость сырья.

В России с 1 января 2022 года цены на автомобили выросли в пределах 3%. Об этом пишет "Коммерсант".

Эксперты отметили, что на ценообразование в начале каждого года помимо инфляции и курса валют оказывает влияние стоимость сырья, которое используют для производства автомобиля. Сообщается, что увеличились цены на автомобили, которые в декабре 2021 года уже дорожали. В частности, выросла стоимость автомобилей Lada и Renault.

По информации издания, дилеры ждут дальнейшего роста цен. Предполагается, что стоимость вырастет из-за увеличивающихся издержек автоконцернов и ослабления рубля. На рынке плюс ко всему наблюдается нехватка автомобилей.

А вот гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль считает, что наценки дилеров и их маржинальность в 2022 году должны снизится. По его словам, "для потребителей большой разницы в цене не будет, просто автосалоны будут зарабатывать гораздо меньше".

Ранее мы сообщали, что в 2021 году автомобили в России подорожали на 5-20%.

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