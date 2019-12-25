В России средняя стоимость нового автомобиля стала выше на 12,5%

Выросла также и средняя стоимость иномарки.

В первой половине 2021 года в России на 12,5% выросла средневзвешенная цена нового легкового автомобиля. Стоимость составила 1,886 млн рублей. Об этом сообщает "Автостат".

При этом выросла также средневзвешенная цена иномарки в стране. Цены подскочили в среднем на 14,4%, до 2,246 млн рублей. При этом стоимость российского автомобиля повысилась за полгода на 11,6%, до 782 тыс. рублей.

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