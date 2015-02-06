"АвтоВАЗ" опроверг информацию о выпуске Renault Logan и Sandero на заводе в Петербурге

"АвтоВАЗ" не имеет никакого отношения к бывшему заводу Nissan в Петербурге и не комментирует слухи о своем или его отношении.

Представитель автопроизводителя "АвтоВАЗ" опроверг информацию о планах по выпуску моделей Renault Logan и Sandero третьего поколения на заводе в Санкт-Петербурге под брендом Xcite, сообщили "Ведомости".

"АвтоВАЗ" не имеет никакого отношения к бывшему заводу Nissan в Петербурге и не комментирует слухи о своем или его отношении.

Ранее, 23 сентября, Telegram-канал "Русский автомобиль" сообщил, что "АвтоВАЗ" намерен возобновить производство автомобилей Renault Logan и Sandero третьей генерации в Петербурге. По информации канала, модели должны были выпускаться под маркой Xcite. Информация о конкретных сроках запуска производства отсутствовала.

Ранее мы сообщили о том, что производство кроссовера Xcite X-Cross 8 началось в Петербурге.

Фото: Dacia