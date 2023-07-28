"АвтоВАЗ" может разработать спецмодификации Lada для Африки

Максим Соколов рассказал о планах предприятия в регионе.

Компания "АвтоВАЗ" может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе и праворульные автомобили Niva. Соответствующее хзаявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" на полях международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге сделал президент предприятия Максим Соколов. Бизнесмен напомнил, что в большинстве стран региона фиксируется левостороннее движение, а "Нивы" там давно не производятся. Он не исключил возобновление производства данной модели транспорта и импорта машин в Африку.

В канун этого саммита у меня была большая повестка на встрече с послом Южно-Африканской Республики, где мы обсудили возможности и даже желание южноафриканского бизнеса импортировать наши автомобили. Он вспомнил, что его отец даже имел в свое время Niva. Максим Соколов, глава компании

Эксперт пояснил, что также существует возможнсть разработки новых модификаций. Однако в этом случае речь идет не о вопросе одного года. Представителям компании придется брать за основу совершенно другие требования к безопасности, что потребует значительных вложений в сфере инжиниринга. Сейчас же усилия направлены на локализацию компонентной базы и запуск новых автопродуктов.

АвтоВАЗ может наладить производство Chery в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости