АвтоВАЗ может наладить производство Chery в Петербурге

Компания договаривается с китайскими партнёрами о локализации в городе на Неве производства моделей Tiggo 7 Pro и Tiggo 8.

АвтоВАЗ ведёт переговоры с китайским производителем Chery о локализации производства авто из Поднебесной на заводе в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал "Автопоток".

Судя по информации источника, попытка договориться уже была предпринята ранее, однако китайская сторона отказыалас поставить последние модели. В то же время Chery рассматривала сделку по локализации своего бренда на калужском заводе Volkswagen с "Авилоном", но видимо, планы не сбылись.

Предполагается, что АвтоВАЗ обсуждает с китайскими партнёрами локализацию в городе на Неве производства моделей Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Пока окончательно договориться не удалось, однако несколько автомобилей Chery уже поступило на петербургский завод для ознакомления специалистов.

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Фото: Piter.TV