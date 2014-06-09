"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus

Максим Соколов рассказал о том, когда выйдут первые прототипы Lada е-Largus.

Российский концерн "АвтоВАЗ" не исключает серийного выпуска небольшой партии электромобилей Lada Largus в следующем году. Соответствующее заявление в рамках экспертной сессии "Автопром: новый импульс", проводимой на Восточном экономическом форуме, сделал глава компании Максим Соколов. Он добавил, что уже в конце 2022 года свет увидит первые прототипы, которые станут достаточно высоколокализованными для электромобиля.

Первые прототипы появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную - опытную, но хотя может быть в рамках следующего года дойдёт до небольшой серии. Максим Соколов, глава "Автоваза"

Ранее в "АвтоВАЗе" упоминали о том, что производство Lada е-Largus планируется наладить на заводе компании, расположенном в Ижевске.

"Автоваз" может восстановить в 2023 году почти всю модельную линейку.

Фото и видео: Восточный экономический форум