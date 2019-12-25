Экипаж крейсера и сотрудники Центрального военно-морского музея подготовили уникальную экскурсию.

В среду, 20 мая, стало известно о том, что "Аврора" готовится праздновать 120-летие спуска на воду. Об этом сообщил заместитель директора ЦВММ имени императора Петра Великого по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов.

Как оказалось, экипаж крейсера совместно с Центральным военно-морским музеем подготовил специально к празднику уникальную экскурсию. Однако из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции экскурсия пройдет в онйлан-формате.

Отмечается, что на выставке можно увидеть как уникальные исторические снимки из музейных архивов.

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Фото:pixabay