"Атомпроект" расширяется в центре Петербурга

Компания полностью сняла БЦ, кроме цокольного этажа.

Проектная компания "Росатома" арендовала бизнес-центр "Полтавский". Об этом сообщили в "АБН". Организация входит в в инжиниринговое подразделение государственной корпорации. Сейчас "Атомпроект" арендует все помещения в БЦ, кроме цокольного этажа. В компании пояснили, что им пришлось расшириться из-за увеличения штата сотрудников. К концу 2020 года он должен достигнуть 2,8 тысяч человек. Создание новых рабочих мест завершится уже к марту или апрелю.

Напомним, что первую часть арендуемых помещений "Атомпроект" получил еще в августе 2019 года. Тогда фирме сдали в пользование 1,3 тысячи квадратных метров территории. Сейчас компания дополнительно взяла еще 1,8 квадратных метров. Специалисты из петербургской недвижимости оценивают аренду каждого квадратного метра в вышеуказанном БЦ в 1,2-1,3 тысячи рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола.

Фото: Piter.tv

