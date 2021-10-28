В Петербурге ожидается "атака клонов" после закрытия McDonald’s

На месте закрытых иностранных кафе могут появиться их аналоги.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald"s заявила о временной приостановке работы в России, в том числе и в Петербурге. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в городе числится 82 точки McDonald"s. Также здесь расположено 95 заведений KFC и 17 кафе Pizza Hut. "Невские Новости" выяснили, смогут ли петербургские рестораторы при необходимости заполнить нишу.

Представители кафе традиционной русской кухни "Теремок" отметили, что не собираются занимать помещения временно ушедших иностранных фастфудов. Однако они надеются, что удастся решить вопрос с кадровым дефицитом, который образовался на фоне пандемии и коронавирусных ограничений.

При этом в сети "Стейк&Бургер" от компании "Мираторг" уверены, что сложившаяся ситуация позволит российскому фастфуду расшириться, и что долго ниши зарубежных заведений пустовать не будут.

Совладелец бара уличной еды PITA"S Александр Крылов считает, что в России будут игнорировать авторское право и на месте иностранных кафе появятся их аналоги. Образуются так называемые "клоны".

Вполне такое может быть. Мировые бренды не защищены от копирования. Отметил Крылов

Ранее мы писали, что петербуржцы начали распродавать еду и вещи из McDonald"s за десятки тысяч рублей.

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