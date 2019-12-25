Петербуржцы начали распродавать еду и вещи из McDonald's за десятки тысяч рублей

Жители города решили наживиться на фоне новостей о закрытии сети.

Петербуржцы продают на "Авито" еду и вещи из McDonald"s. Причем цены на товар начинаются с десятка тысяч рублей. По всей видимости, жители города решили наживиться на фоне новостей о закрытии сети ресторанов быстрого питания.

Последние вкусняшки из макдака, куплены 8 марта перед закрытием, поздно вечером. Написал один из продавцов

Так, продается пирожок с вишней за 5 тысяч рублей, Филе-о-фиш за 10 тысяч рублей, Шримп ролл за 17 тысяч рублей, Гамбургер за 5 тысяч рублей, Чизбургер за 7 тысяч рублей, Чикенбургер за 1500 рублей. Возможен самовывоз или отправка курьером.

Другой продавец выставил на продажу оригинальный бумажный пакет McDonald"s 1993 года выпуска. За него он просит 30 тысяч рублей. Жетон в честь 30-летия McDonald"s в России стоит 500 тысяч рублей.

Накануне стало известно о временном закрытии McDonald"s в России. Всего в стране работают 850 ресторанов быстрого питания.

Ранее были названы самые дорогие бренды в мире.

Фото: pexels.com, скрин / "Авито"