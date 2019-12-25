Названы самые дорогие бренды в мире

На первом месте оказался Amazon.

В 2021 году самым дорогим мировым брендом остался Amazon. На втором месте расположилась компания Apple. Об этом сообщает ET BrandEquity со ссылкой на рейтинг BrandZ от консалтинговой компании Kantar.

Так, в прошлом году стоимость компании Amazon выросла на 64%, до 683,5 млрд долларов. На втором месте расположилась компания Apple, стоимость которой выросла до 612 млрд долларов. На третьем месте находится Google. Стоимость этой компании оценивается в 458 млрд долларов. В топ-5 вошли также компания Microsoft (410,27 млрд долларов) и китайская компания Tencent (240,93 млрд долларов).

В рейтинге в том числе оказались Facebook, Alibaba, Visa, McDonald"s и Mastercard.

Отмечается, что из 100 самых дорогих брендов мира 56 приходится долю американских марок. Второе место по этому показателю занимают китайские компании.

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