"Арсенал" выложил обращение Андрея Аршавина на русском языке

Полузащитник играл в клубе с 2009 по 2013 года.

Официальный аккаунт футбольного клуба "Арсенал" в Instagram опубликовал обращение экс-полузащитника команды Андрея Аршавина на русском языке.

"Я желаю всего наилучшего игрокам "Арсенала". Я все еще остаюсь "канониром" (прозвище команды - прим.), и я всегда буду поддерживать этот клуб", - сказал Аршавин.

Андрей Аршавин выступал в "Арсенале" с 2009 по 2013 года. Он провел 145 матчей и забил 31 гол во всех турнирах.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Англии "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты набрала 40 очков после 28 туров. Сезон в АПЛ приостановлен на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее стало известно, что УЕФА не допустит до участия в еврокубках клубы, чьи страны не доиграют чемпионат.

Фото: arsenal.com