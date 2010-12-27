"Аргус–Спектр" запускает завод в Финляндии

Он будет выпускать противопожарные системы.

Петербургская компания запускает на территории Финляндии собственный завод. Он будет заниматься созданием противопожарных сигнализаций. Известно, что производство начнет работу 11 декабря в Савонлинне. В "Аргус-спектр" рассказали, что разработка систем основана на проекте выпускников политехнического университета. Российская продукция будет ориентирована на потребителей из Европы и Ближнего Востока. Об этом заявил исполнительный директор компании Михаил Левчук.

По мощности заводы в Петербурге и в Савонлинне будут одинаковыми, то есть это будет удвоение нашего потенциала. Русский завод выпускает 100 тыс. приборов в месяц, то есть порядка 1 млн приборов в год прокомментировал спикер "ТАССу"

Центр разработки останется в России. На проектную мощность объект в Финляндии выйдет через несколько лет. В завод вложено около трех млн евро.

Ранее Piter.tv писал о том, что товарооборот между Петербургом и Финляндией вырос на 21%.

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