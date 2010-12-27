Компания из Петербурга построила завод за 3 млн евро в Финляндии

Там будут создаваться средства пожарной безопасности.

В финском городе Савонлинна появится петербургский завод. Компания "Аргус-Спектр" создаст там производство бесперебойных систем охранно-пожарной безопасности и оповещения. По данным "РБК", в проект вложено около трех миллионов евро. Объект будет изготавливать по 500 тысяч пожарных сигнализаций ежегодно.

На данный момент известно, что в продукции заинтересованы представители из Японии, Великобритании и Арабских Эмиратов. По данным от генерального директора компании Михаила Левчука, договоренности уже достигнуты.

Сертифицированный товар выйдет не раньше января 2020 года, хотя торжественное открытие произойдет уже в этом году. Церемония намечена на 11 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2020 году на строительство и ремонт областных дорог потратят почти 11 млрд рублей.

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