Товарооборот между Петербургом и Финляндией вырос на 21%

Общая сумма процесса оценивается почти в миллиард долларов.

Товарные отношения между Петербургом и Финляндией улучшились: с января по сентябрь этого года товарооборот между субъектами увеличился на 21% и в сумме составил почти 960 миллионов долларов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на встрече с президентом Финляндии Саули Нийнисте в Хельсинки.

По приглашению мэрии города Турку петербургский губернатор приехал на Форум стратегий региона Балтийского моря. На встрече обсудили проекты в сфере здравоохранения, систему "умных" городов и поддержку малого и среднего бизнеса. Также был затронут вопрос развития инфраструктуры на общую сумму около 17,5 миллионов евро и охраны окружающей среды.

Беглов отметил, что в Северной столице работает более 400 финских компаний, хорошо развивается приграничное и межрегиональное сотрудничество. Губернатор также анонсировал открытие в Савонлинне завода петербургской компании "Аргус-Спектр", работа начнется уже 11 декабря. Завод займется выпуском беспроводных систем сигнализации, оповещения и локализации, а задействуют в работе около сотни сотрудников. Это ответное мероприятие Петербурга на открытие в Северной столице финского производства уборочной техники "Вилаконе". Закупленные у соседей машины Петербург уже готов запустить на уборку в этом году.

В Генконсульстве Финляндии уведомили, что срок оформления шенгена увеличится.

Фото: пресс-служба Смольного