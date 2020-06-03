"Антикарантинная" вечеринка блогерши со звездами попала на видео

Среди гостей москвички замечены Дима Билан и Клава Кока.

"Антикарантинная" вечеринка московской блогерши со звездами попала на видео. Массовое мероприятие в столице России устроила Дина (Мадина) Саева (Басаева). Девушка прославилась благодаря роликам в социальной сети TikTok. На аккаунт интернет-звезды подписало более 10 миллионов человек. Ее видео в общем набрали более 320 миллионов лайков.

Московичка устроила вечеринку, о чем свидетельствую многочисленные сторис в Instagram. На мероприятии замечены певец Дима Билан и исполнительница Клава Кока.

Напомним, что мэр Москвы продлил режим самоизоляции до 14 июня.

Праздник 23 февраля в петербургском морге попал на видео.

Видео: Youtube/Новости Шоу-Бизнеса мира