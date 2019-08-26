"Angry Birds 2 в кино" вторую неделю подряд возглавляет прокат в России

За минувшие выходные анимационный фильм собрал еще 97,8 млн рублей.

Анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат. За минувшие выходные лента собрала еще 97,8 млн рублей. Таким образом, общая сумма сборов составила 414,9 млн рублей. Об этом пишет портал Kinobusiness.

Священная война между птицами и зелеными свиньями прекращается из-за нового врага — Зеты. Обитательница третьего, замерзшего острова считает, что каждый должен почувствовать на себе силу холода, и начинает атаковать жителей теплых краев. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

На втором месте, как и в прошлые выходные, разместилась картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", заработав в прокате 88,2 млн рублей. За три недели показов фильму удалось собрать 1033,2 млн рублей.

В топ-5 также вошли ленты "Капкан" (78,2 млн рублей), "Эбигейл" (50,3 млн рублей) и "Форсаж: Хоббс и Шоу" (40 млн рублей).

Ранее была названа дата выхода второй части фильма "Черная пантера".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU