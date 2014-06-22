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"Ангарского маньяка" Попкова приговорили к 10 годам колонии

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Уголовное дело по новому обвинению было рассмотрено Ленинским районным судом Иркутска.

Суд в Иркутске приговорил "ангарского маньяка" Михаила Попкова к 10 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской областной прокуратуры.

Попкова обвинили в трех убийствах, которые он совершил в период с 1997-го по 2003 годы. Об этом он написал в явках с повинной. Ранее его приговорили к пожизненному сроку. Всего суд признал маньяка виновным в 56 убийствах. Уголовное дело по новому обвинению было рассмотрено Ленинским районным судом Иркутска.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала мигрантов, подозреваемых в причастности к массовому отравлению наркотиками в Астрахани.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ангарский маньяк, иркутск, михаил попков, приговор, суд, тюремное заключение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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