"Ангарского маньяка" Попкова приговорили к 10 годам колонии

Уголовное дело по новому обвинению было рассмотрено Ленинским районным судом Иркутска.

Суд в Иркутске приговорил "ангарского маньяка" Михаила Попкова к 10 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской областной прокуратуры.

Попкова обвинили в трех убийствах, которые он совершил в период с 1997-го по 2003 годы. Об этом он написал в явках с повинной. Ранее его приговорили к пожизненному сроку. Всего суд признал маньяка виновным в 56 убийствах. Уголовное дело по новому обвинению было рассмотрено Ленинским районным судом Иркутска.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала мигрантов, подозреваемых в причастности к массовому отравлению наркотиками в Астрахани.

Видео: Telegram / РИА Новости