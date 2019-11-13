В Петербурге ищут любителя детской обнаженки

Мужчина шантажировал девочку через интернет.

Вечером 16 марта в полицию Петроградского района Петербурга обратился 60-летний глава юридической компании. Он заявил, что неизвестный мужчина выманил у его 12-летней дочери через интернет фотографии в стиле "ню".

Как стало известно Piter.TV, злоумышленник представился девочке "Андреем Царицыным". Путем шантажа он выманил у несовершеннолетней фотографии интимного характера.

По факту случившегося ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о принуждении несовершеннолетнего лица к действиям сексуального характера.

Ранее мы писали, что неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку в примерочной ТЦ "Галерея".

Фото: pixabay.com