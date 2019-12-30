Неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку в примерочной ТЦ "Галерея"

Пострадавшая смогла описать насильника.

Вечером 9 марта в полицию Петербурга обратился 39-летний мужчина и заявил об изнасиловании своей 13-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявителя, неизвестный напал на школьницу в примерочной кабинке магазина "Бершка" в ТЦ "Галерея". В отношении несовершеннолетней он совершил насильственные действия сексуального характера. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Потерпевшая смогла описать насильника. На вид ему около 30-32 лет, рост 180 см, серо-голубые глаза. Был одет в бежевые джинсы, кофту с длинным рукавом, черный ремень.

Помещения ТЦ "Галереи" оборудованы камерами видеонаблюдения. Видеозаписи просматриваются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржец заявил в полицию на молодого человека за секс с несовершеннолетней дочерью.

Фото: Piter.TV