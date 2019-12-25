"Альтернатива для Германии" подала иск против контрразведки ФРГ

Партия оспаривает решение, выдвинутое немецким ведомством по охране конституции.

"Альтернатива для Германии" подала судебный иск в отношении федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) ФРГ, которая ранее признала политическую партию страны правоэкстремистским движением. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на собственный источник из АдГ Ранее адвокаты партии направили профильному ведомству юридическое предупреждение с призывом отозвать решение об изменении статуса партии до восьми часов утра по местному времени (девять часов утра по времени Москвы) понедельника, 5 мая. В противном случае АдГ заявила о намерении подать иск в суд.

АдГ в понедельник утром подала в административный суд Кёльна иск с заявлением об ускорении рассмотрения дела против классификации правоэкстремистской федеральным ведомством по охране конституции. сообщение от АдГ

Напомним, что 2 мая ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Такое постановление позволит властям страны расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, хотя ранее это политическое движение, по недавним опросам населения, обогнала в рейтинге победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту ФРГ.

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