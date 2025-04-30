Чиновница считает, что Берлин падает в бездну, забывая об уроках Второй мировой войны.

Запрет на территории Германии памятной символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне - это дорога в бездну для страны. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что важно хранить память героев, которые сражались против нацизма, а не переписывать историю в пользу несуществующей квазиистории. Она добавила, что Берлину нужно повторять уроки всех тех войн мировых, которые она развязывала, и делать это ежедневно, на рутинной основе, а после - сдавать по этому экзамены и тестировать детей на те уроки, которые страна должна была как страна вынести из Второй мировой войны.

Это единственный способ, не волшебные таблетки, не чудеса экономического развития, не благополучие каждой семьи Германии, не вдруг обнаруженный суперредкоземельный металл или другой ресурс, не упавшая с неба манна небесная — ничего из этого не является для Германии настолько важным, как знание собственной истории, ошибок и уроков, которое извлекло предыдущее поколение немцев из двух мировых войн, вот это для них путь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что министерство иностранных дел Германии выпустило в открытый доступ документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять официальные приглашения российским и белорусским представителям на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал рекомендации внешнеполитического ведомства в Берлине "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению. Во вторник, 29 апреля, немецкий таблоид Bild сообщил, что власти федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если дипломат на нее придет.

Захарова: Зеленскому дали возможность жить.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik